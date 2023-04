Lixeiro é preso após agredir companheira

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Polícia Militar foi acionada na noite desta quarta-feira(12), na Rua Benedito Calixto, no Antônio Zanaga, em Americana, para atender a uma ocorrência de violência doméstica.

A vítima, uma faxineira de 42 anos identificada apenas como S. M. E., apresentava lesões no lábio superior e arranhões no rosto. Ela afirmou ter sido agredida pelo seu companheiro, um lixeiro de 52 anos identificado como N.P.S.



O agressor confessou ter cometido as agressões após uma discussão com a vítima. A mulher foi encaminhada ao pronto-socorro e, posteriormente, as partes envolvidas foram conduzidas à Central de Polícia Judiciária. O indiciado permaneceu preso à disposição da justiça.

