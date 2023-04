Homem é preso por tráfico de drogas no Nova Carioba

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira(13), a Polícia Civil do Estado de São Paulo realizou a Operação “Capivara” com o objetivo de combater o tráfico de drogas na modalidade “Disque Drogas”. A operação se concentrou na Rua Romeu Benazzi, no bairro Nova Carioba, em Americana. Durante a ação, foram apreendidos dois tijolos e duas porções grandes de maconha, 62 papelotes de cocaína, e 48 porções de haxixe, além de objetos como R$341,00 em dinheiro, um veículo Ford Fiesta Hatch prata, uma moto Honda CG 150 vermelha, três celulares, duas balanças digitais e duas facas.

O único indiciado, E.L.L.G., apelidado de “Capivara”, tem 28 anos. Os investigadores descobriram um esquema conhecido como “Disque do Capivara” que usava dois veículos para entregar drogas por meio do aplicativo WhatsApp. A polícia descobriu o Fiesta prata que era usado no esquema, o que levou à identificação do investigado e do endereço provável dele. A residência do investigado no bairro Nova Carioba foi monitorada de forma velada, e a polícia observou que os veículos, Fiesta e Titan, circulavam pela cidade realizando vários encontros rápidos para entrega de drogas e coleta de dinheiro. Também foi observado um segundo imóvel no bairro São Manoel, onde a motocicleta era guardada e onde parecia começar e terminar a movimentação do tráfico.



No dia da operação, após realizar alguns contatos na rua, o investigado foi abordado em uma padaria no bairro Nova Carioba, onde foram encontradas seis porções de cocaína e R$50,00 em suas vestes. Durante a busca pessoal, ele confessou que tinha drogas armazenadas em sua casa e em um imóvel que utilizava como “Casa Bomba” no São Manoel. Em ambos os locais foram encontrados mais drogas e dinheiro. Na residência utilizada como “Casa Bomba” também foram encontrados uma mochila com balanças digitais, um celular, dois tijolos de maconha e várias porções de haxixe, além da motocicleta CG Titan vermelha.

O investigado foi preso em flagrante e conduzido juntamente com as apreensões para a sede da DISE. A ocorrência foi apresentada à autoridade policial, que confirmou a prisão em flagrante. Após as medidas cabíveis de Polícia Judiciária, o indiciado foi submetido a exame cautelar e conduzido à Cadeia Pública de Sumaré, onde aguardará Audiência de Custódia.

