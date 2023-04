Fotos da cantora Marília Mendonça morta são vazadas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Nesta quinta-feira (13), informações preocupantes sobre a cantora Marília Mendonça foram divulgadas. Segundo relatos, dados do laudo do Instituto Médico Legal (IML) da artista, incluindo fotos, foram vazados nas redes sociais. As imagens mostram o corpo da cantora após o trágico acidente de avião que ocorreu em novembro de 2021.

A notícia rapidamente ganhou repercussão nas redes sociais, e muitos fãs da cantora manifestaram sua indignação com a exposição indevida da artista. O advogado de Marília, Robson Cunha, já está em contato com as autoridades para tomar as devidas medidas legais contra os responsáveis pelo vazamento das informações.

A família da cantora também se pronunciou sobre o ocorrido. Em nota divulgada pela assessoria de imprensa, eles pedem que as imagens não sejam compartilhadas. “Por aqui não só estamos pedindo, mas suplicando para que não compartilhem este material. Temos certeza que todos fãs ou não fãs de Marília Mendonça querem nutrir a imagem do sorriso largo da cantora, de sua voz marcante e de sua figura única em carisma e autenticidade”.

