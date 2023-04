Adolescente é apreendido com arma de brinquedo em escola de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um adolescente foi apreendido na noite desta quinta-feira (13) na Escola Estadual Martinho Rubens Bellucco, na Praia Azul, em Americana, após ser flagrado com uma arma de brinquedo.

]Segundo informações obtidas pelo Portal de Americana, a diretora da escola teria acionado a Polícia Militar, mas não obteve retorno, o que a levou a chamar a Guarda Municipal de Americana para intervir.



Com o menor, que é morador do Condomínio Residencial Vida Nova, foi encontrado com uma arma de air soft. Em sua conta nas redes sociais, ele teria publicado uma série de fotos acompanhadas da frase “Acabou, se cuida ta!?”, o que causou preocupação na comunidade escolar e nas autoridades locais.

O adolescente foi levado à Central de Polícia Judiciária de Americana, onde o caso será apresentado.

