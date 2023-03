Americana é a quinta cidade da RMC que mais gerou empregos em fevereiro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Entre as 20 cidades que fazem parte da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Americana foi a quinta que mais gerou empregos no mês de fevereiro, segundo dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), do Ministério do Trabalho e Previdência, divulgados nesta quinta-feira (30), ficando atrás apenas de Campinas, Paulínia, Sumaré e Indaiatuba.

Em fevereiro, Americana registrou 3.772 admissões e 3.091 demissões, com saldo positivo de 681 empregos, liderando a microrregião formada também pelos municípios vizinhos de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.



No acumulado do ano, foram 6.926 admissões, 6.335 desligamentos e saldo positivo de 591. Nos últimos 12 meses, de março de 2022 a fevereiro de 2023, foram 42.203 contratações, 39.213 demissões, com saldo de 2.990.

