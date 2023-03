------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Festa do Peão de Americana divulga nesta sexta-feira(31), a grade de shows para a 35ª edição, que acontece de 9 a 18 de Junho, no Parque de eventos do Clube dos Cavaleiros.

Neste ano está confirmada a volta da arquibancada, além dos camarotes corporativos e o camarote Brahma.



