Utransv vai interditar via para remoção de árvore

A Unidade de Transportes e Sistema Viário (Utransv) da Prefeitura de Americana vai interditar nesta sexta-feira (31), das 8h às 12h, a avenida Henrique Roberto Guilherme Alberto Brechmacher, entre as Ruas Januário Ferraro e João Gelmano, no Jardim Brasil.

A interdição atende a uma solicitação da Secretaria de Meio Ambiente, que irá remover uma árvore com risco iminente de queda.



A Utransv fará toda a sinalização do local e estará acompanhando o andamento do serviço, para garantir a segurança do trânsito.

