Prefeito Chico Sardelli anuncia revitalização da praça do bairro Cidade Jardim

A Praça Oscar Ignácio de Souza, uma importante área de lazer e convivência no bairro Cidade Jardim, em Americana, passará por uma ampla modernização. A revitalização foi anunciada pelo prefeito Chico Sardelli, nesta quinta-feira (30), e o edital com a abertura da licitação foi publicado no Diário Oficial do Município.

As obras incluem intervenções no campo, no coreto, no mobiliário urbano, no poço artesiano e nos jardins. O campo receberá grama sintética e será fechado com alambrado, e o coreto passará por reforma do telhado, troca do piso e pintura.



O mobiliário urbano será todo trocado, com instalação de bancos, mesas e lixeiras novas. No poço artesiano, serão colocadas vigas de madeira sobre os pilares já existentes, revestimento cerâmico, pintura e troca das torneiras.

Por fim, haverá plantio de grama nos jardins e canteiros.

“Mais um importante espaço que vamos melhorar para aumentar a qualidade de vida e oferecer lazer para a população. Os moradores da Cidade Jardim terão mais conforto e uma área moderna também para a prática de esportes”, ressaltou o prefeito Chico.

“Nossa gestão também está preocupada com o lazer e o descanso da população. Investimos em todas as áreas, sem esquecer dos nossos parques e praças e, com isso, o bem-estar do cidadão”, disse o vice-prefeito Odir Demarchi.

A reforma será possível graças a uma verba de R$ 300 mil da Secretaria Estadual de Governo e Relações Institucionais, intermediada pelo suplente de deputado Israel Alexandre e pelo vereador Fernando da Farmácia. A Prefeitura entrará com uma contrapartida de R$ 14.775,84.

Toda a tramitação documental para viabilizar os recursos foi realizada pela Secretaria de Gestão de Convênios, comandada pelo secretário Vinícius Zerbetto.

“A modernização da praça propiciará mais qualidade de vida aos moradores daquela região. Além do lazer, o espaço poderá ser aproveitado para a realização de ações educativas desenvolvidas pela Secretaria de Meio Ambiente, aliando um local melhor para a população com atividades de conscientização”, disse o secretário de Meio Ambiente, Fabio Renato de Souza.

