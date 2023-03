Justiça decide manter Thiago Brochi como vereador; entenda

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O vereador e presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Brochi(sem partido), deve continuar com seu mandato, de acordo com uma decisão tomada nesta quinta-feira(31), pelo O TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

O TRE julgou improcedente a ação do primeiro suplente do PSDB, Renan de Ângelo. De acordo com ele havia irregularidades na desfiliação de Brochi do partido no ano passado.



O juiz Marcio Kayatt, relator do processo, afirmou que a saída do partido contou com a anuência do diretório municipal e do estadual, não restando comprovadas irregularidades.

De Ângelo assumiria como vereador caso o tribunal julgasse a saída do titular como irregular. Borchi segue sem se filiar a nenhum partido. Ainda cabe recurso.

