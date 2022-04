Americana recebe feira Expo Mamães no dia 7 de maio

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana recebe no dia 7 de maio a segunda edição da Expo Mamães. O evento acontece na Casa Kids, no Jardim Bela Vista, das 10h às 17h. A entrada é gratuita.

A feira terá muitas opções de presentes para mamães, como bolsas, roupas, acessórios, cosméticos, flores, chás, objetos em cerâmica e muito mais. A edição será realizada na Casa kids e contará com um espaço fechado de recreação, para que as mamães possam realizar suas compras com tranquilidade enquanto seus pequenos se divertem com a equipe de monitores (atividade paga).

A Expo Mamães é uma feira idealizada por duas mamães empreendedoras, Bianca Quintal, da Macaquinhos Moda Bebê e Carla David Pignato, da Lhama Baby Moda Mãe e Filha, com o objetivo de reunir mulheres e, principalmente, mamães que buscam conciliar a maternidade com o empreendedorismo.

O evento também contará com uma área gourmet, onde os visitantes poderão apreciar doces, brownies e muitas delícias feitas pelas expositoras e também o incrível Bubble Wafle servido pelo Bang Food Truck.

E para essa edição especial de Dia das Mães, a Expo também contará com um espaço exclusivo para mini sessões de fotografia em família, que será presente para os visitantes.

Expositoras:

@alinemartins_store- Bolsas

@amimboutique- Moda Feminina

@astresmariasvelas – Velas Artesanais, aromáticas e vegetais

@ateliedafotografia – Fotografia para toda família

@ateliedajuju_2021 – Artes em Crochê

@bellasacessorios – Semi-Jóias e Acessórios

@biafrizzarinmk – Consultora de Beleza Independente Mary Kay

@brownie.da.me – Brownies Artesanais

@ceciliamazeoatelie – Cerâmica Autoral

@clubechinchila – Roupa Infantil Divertida

@delicias_da_vovoclaudia- Bolachas Artesanais

@delicias.umamy – Produtos Artesanais

@espacoamare.br- Chá, Café e Flores

@fioresensi – Home Spray e Difusor de Aromas

@lepistacheboutique – Vestidos Infantis

@lhamababy – Moda Mãe e Filha

@macaquinhosoficial – Moda Bebê

@mariaauroramandalas -Mandalas Vibracionais

@maya_ateliecriativo – Costura Criativa

@pipelettebaby – Moda Infantil Sustentável

@ticotokids – Vestuário Infantil

@valentina_tshirts- T-Shirts

@zekule_criacoes – Criações em madeira e afins

@zmlacosetiaras -Laços e Tiaras

Sobre a Feira:

www.expomamaes.com.br

Instagram: @expomamaes

Data: 07 de maio de 2022

Horário: das 10h às 17h

Local: Casa Kids – Avenida São Jerônimo,646 – Bela Vista – Americana/SP