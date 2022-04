Festa do Peão de Americana não terá mais setor de arquibancada

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Festa do Peão de Americana deixará de ter arquibancada dedicada aos ingressos do tipo ‘pista’. A informação foi divulgada nesta sexta-feira(29), pelo Clube dos Cavaleiros de Americana, responsável pela festa.

A arquibancada, localizada na lateral direita do palco, dará espaço ao novo modelo de camarote classificado como “Área VIP – Espaço Prime”. De acordo com o CCA, o espaço oferecerá serviços diferenciados, como bar e banheiros.

Com essa mudança, os ingressos do tipo pista darão acesso apenas à arena onde são realizadas as competições de rodeio. Nos domingos, 12 e 19 de junho, a Área VIP – Espaço Prime estará aberta para todos. Nos demais dias, apenas com ticket específico para a área com valores que variam entre R$ 130 e R$ 210.

A festa conta ainda com o camarote Americana, camarote Superbull e open Superbull, camarote Brahma e mais de 230 camarotes corporativos divididos entre os setores A e B.

A 34ª Festa do Peão de Americana acontece de 10 a 19 de junho no Parque de Eventos CCA.