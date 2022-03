Americana recebe novo veículo de resgate para o Corpo de Bombeiros

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Americana recebeu na tarde desta terça-feira, 8, uma nova unidade de resgate para o Corpo de Bombeiros, para colaborar no trabalho de salvar vidas. O veículo moderno foi adquirido com investimentos de R$ 400 mil do Governo do Estado de São Paulo, intermediados pelo deputado Vanderlei Macris.

O ex-vereador Rafael Macris esteve presente no evento de entrega da viatura, representando o parlamentar federal. “Não tem nada de mais moderno hoje no Brasil com relação a unidade de resgate. Trabalho do nosso governador, do nosso deputado federal, prefeito Chico, todos envolvidos para ajudar a nossa população”, destacou.



O deputado Macris que está em Brasília para as atividades legislativas frisou mensagem sobre a conquista. “Americana merece esse atendimento de primeiro mundo no atendimento de saúde, e fico muito feliz em poder contribuir através do meu mandato para esse avanço”, disse.

O comandante Bruno Gobbo apresentou a unidade e também reforçou a importância da aquisição. “São R$ 400 mil reais, a viatura mais moderna hoje. Há mais de 20 anos na corporação, posso dizer que nunca vi nada igual. As pessoas que eventualmente precisarem deste tipo de serviço vão estar muito bem atendidas”, finalizou.