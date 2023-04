Ana Castela supera Marília Mendonça e se torna artista mais ouvida no Brasil no YouTube

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Ana Castela, a cantora que estourou no cenário musical em 2022 na onda do “agronejo”, acaba de alcançar mais uma conquista em sua carreira. Pela primeira vez, a artista liderou a parada semanal do YouTube, com sucessos como “Pipoco” e “Bombonzinho” sendo os mais ouvidos pelos usuários da plataforma.

O ranking, que considera o período de 4 a 30 de março, mostrou que Ana Castela superou grandes nomes da música brasileira, como Marília Mendonça, que ficou em segundo lugar. Vale lembrar que Marília era a artista mais ouvida no YouTube desde sua morte, em 2021, e sua liderança na plataforma já durava mais de um ano.



Com o resultado, Ana Castela prova que veio para ficar e se estabelecer no mercado musical brasileiro. A cantora já acumula milhões de visualizações em seus clipes e é considerada uma das principais vozes do “agronejo”, o estilo que mistura elementos do sertanejo com batidas mais animadas e dançantes.

