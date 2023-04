Adotado por duas mães, Enzo foi morto no ataque de Blumenau

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em maio deste ano, Enzo Marchesin Barbosa completaria cinco anos de idade. Porém, a tragédia que abalou o Brasil, no dia 4 de abril, impediu que o menino pudesse celebrar essa data com sua família. Ele foi uma das quatro crianças que perderam a vida no ataque a uma creche em Blumenau, Santa Catarina.

Enzo era um menino alegre e amado por todos que o conheciam. Há um ano, ele foi adotado por Carina Marchesin e Samira Barbosa, um casal de mulheres que o acolheu com muito amor e carinho. Em 6 de dezembro de 2021, o menino entrou oficialmente para a família, que agora luta para superar a dor da perda.



O ataque em Blumenau deixou o país em choque e levantou uma série de debates sobre segurança, educação e violência.

Na tragédia, além das vítimas fatais que foram enterradas nesta quinta-feira(6), outros cinco alunos ficaram feridos. O assassino se entregou à polícia minutos depois.

Quem são as vítimas:

Bernardo Cunha Machado, de 5 anos

Bernardo Pabest da Cunha, 4 anos

Larissa Maia Toldo, 7 anos

Enzo Marchesin, de 4 anos

