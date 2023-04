Com Ana Castela, 9ª edição do Sumaré Arena Music começa nesta quinta

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A espera acabou. Na próxima quinta-feira (06), a partir das 19h, vai começar uma das maiores festas de rodeio do país. Com uma série de novidades que vai desde a grade artística até ações sociais, a 9ª edição da Festa Mais Charmosa Do Brasil promete levar entretenimento e segurança para o público que marcar presença no evento que vai acontecer entre os dias 06 e 15 de abril, na Expo Águas Sumaré, em Sumaré.

A abertura da festa, quinta-feira (06), terá shows de Ana Castela, Guilherme & Benuto e Thiago Lins. No dia seguinte, sábado (07), reunindo o melhor do samba, pagode & hip hop em um único evento, o “Me Leva Festival” chega para fazer história no Sumaré Arena Music com as apresentações de Belo, Turma do Pagode, Pixote, Hungria e DJ FB. No mesmo dia, também se apresentam Jorge & Cristiano e Pagode do Renan. O primeiro final de semana de shows se encerra no sábado (08), com Maiara & Maraisa, Luan Santana e O Clã.



Henrique & Juliano e Rayane & Rafaella abrem a segunda semana do Sumaré Arena Music, no dia 14, prometendo agitar o público que marcar presença. No dia 15, o último dia do evento, Hugo & Guilherme, Zé Felipe e Maju Santana sobem ao palco para fechar com chave de ouro “o rodeio mais charmoso e moderno do Brasil”.

SUMARÉ ARENA MUSIC

Além da Arena Pista, Área VIP, Sailor’s Área VIP Open Bar e camarotes corporativos, o local ainda terá uma estrutura completa com praça de alimentação, Palco Notícia FM e estacionamento. O complexo vai contar com o apoio e monitoramento da Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Segurança Privada e Equipe de Brigadistas para garantir a segurança do público.

Com o rodeio 100% coberto, o Sumaré Arena Music 2023 será realizado em um espaço de 79.000 metros quadrados, sendo 12.000 metros quadrados de área coberta, asfaltada, 100% monitorada e com infraestrutura de primeiro mundo. Prepare seu coração! “Um novo show vai começar”.

