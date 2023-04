Ameaça de massacre em escola de Santa Bárbara vai parar na delegacia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde de ontem (04), a direção da Escola Estadual Juvelina de Oliveira Rodrigues, localizada no bairro Jardim Paulista, em Santa Bárbara d’Oeste, registrou um boletim de ocorrência no Plantão Policial do município, após receber informações de um possível ataque à instituição.

De acordo com o boletim, um aluno matriculado no Ensino Fundamental apresentou à direção uma conversa que teve com um desconhecido no Instagram, identificado pelo perfil “onlygodaways”, que teria feito menção de que estaria pensando em ir na escola no dia 13 de abril para cometer um massacre.



A direção da escola agiu prontamente e denunciou o caso à polícia, que agora investiga a ameaça. As medidas de segurança foram reforçadas na escola, e as aulas continuam acontecendo normalmente, mas com atenção redobrada.

O delegado responsável pelo plantão determinou que o suposto ataque à escola seja comunicado ao Centro de Comunicações e Operações da Polícia Civil (CEPOL).

BOMBA

Uma falsa bomba mobilizou policiais militares, Corpo de Bombeiros e uma equipe do Gate (Grupo de Ações Táticas Especiais) no início da tarde d0 dia 10 de maio de 2019. O suposto artefato foi encontrado por funcionários uma caixa dentro do banheiro masculino.

A bomba falsa era feita com fios, bateria e tubos de PVC.

