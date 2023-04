Prefeito Chico Sardelli determina o cancelamento de todas as multas dos novos radares

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na tarde desta quarta-feira (5), o prefeito de Americana, Chico Sardelli, anunciou o cancelamento das multas aplicadas ao longo do mês de março nos novos radares instalados em diversas avenidas da cidade.

Estão na lista de cancelamentos os radares da Avenida Nicolau João Abdalla, Avenida Brasil, Avenida Maranhão, Avenida Abdo Najar, Avenida Raphael Vitta, Avenida Unitika e Estrada Ivo Macris.

