Avenida na região do Boer vira estacionamento irregular de caminhões e complica o trânsito

Foto: Will Moreira

Uma importante via da região do bairro Jardim Boer, em Americana está sendo usada como estacionamento irregular de caminhões.

O transtorno acontece na Avenida Comendador Lisio Bertone, proximo a passarela sobre a Rodovia Anhanguera. O local, que possui placas indicando a poibição de estacionamento, é utilizado por caminhões de carga de transportadoras como estacionamento e até pernoite.

Conforme o registro feito no bairro, com os veículos pesados estacionados nos dois lados da via, os motoristas que trafegam pela avenida precisam disputar o “corredor”.

Procurada pelo Portal de Americana para comentar a situação, em nota, Utransv disse que a avenida é devidamente sinalizada, mas irá vistoriar a via e reforçar as sinalizações, se necessário.

Mesmo com registros recentes de reclamações sobre a local, a Guarda Municipal informou que não tem recebido reclamações.

“Hoje, a equipe esteve na via e orientou os motoristas dos veículos que estavam estacionados de maneira irregular”, disse a corporação em nota.