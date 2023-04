Avenida Paschoal Ardito ganhará novos semáforos

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Avenida Paschoal Ardito, em Americana, ganhará novos semáforos. A informação foi confirmada ao Portal de Americana pela Secretaria de Obras e Serviços Urbanos nesta segunda-feira(3).

Um dos novos conjuntos será instalado no cruzamento da na Avenida Paschoal Ardito com a Rua Santa Amélia. Funcionários da empresa responsável já trabalham na instalação do sistema elétrico no local.

Essa sinalização faz parte da remodelação viária na entrada da cidade. A previsão para o início da operação é de 20 dias.

BLOQUEIO NO TRÂNSITO

As obras de remodelação viária avançam na entrada da cidade, região da avenida Antônio Pinto Duarte, e devido aos trabalhos, a Unidade de Transportes e Serviços Urbanos (Utransv) fechou parte da via a partir desta segunda-feira (3). O trecho ficará intransitável até o término das obras.

No sentido Centro, a avenida Antônio Pinto Duarte será interditada no trecho da Avenida Unitika e rua Santa Amélia. Já no sentido Rodovia Anhanguera, será fechada entre a Avenida Unitika e a rua Gelindo Nardo. Os veículos serão desviados para as ruas Orlando Dei Santi e São Gabriel.



