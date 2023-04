Homem é assediado e convidado para “banheirão” na Rodoviária de Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um homem, que pediu para não ser identificado, foi assediado dentro do Terminal Rodoviário Francisco Luiz Bendilatti, em Americana, na tarde da ultima quinta-feira(30).

De acordo com o relato feito ao Portal de Americana, a vítima chegou ao local vindo de outra cidade. Ele estava aguardando um transporte na área onde o terminal possui bancos, quando foi abordado por outro homem.



O assediador, um homem alto e barbudo, se aproximou e sentou em uma das cadeiras ao lado. Logo em seguida perguntou à vítima se gostaria de fazer um ‘banheirão’ – nome dado à prática sexual dentro de banheiros públicos-.

A vitima disse que negou o ato e logo em seguida se retirou do local.

Procurada, a GAMA (Guarda Municipal de Americana) afirmou que atualmente, há guardas municipais 24 horas na rodoviária, e também é feito monitoramento por câmeras no local, além do patrulhamento com viaturas no entorno.

“Caso o usuário tenha qualquer tipo de problema no local, é importante que procure pelo agente nas dependências ou solicite atendimento através do número 153”, informou a guarda em nota.

