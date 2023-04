Em um mês de operação, novos radares registram quase 7 mil multas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Em operação há um mês em Americana, os novos radares da cidade registraram 6,8 mil multas. Os oito radares operam com velocidade permitida de até 50 km.

Os equipamentos que entraram em operação no dia 2 de março, também foram interligados às câmeras da muralha digital, sistema de monitoramento da Guarda Municipal.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



O campeão de multas é o equipamento da Avenida Nicolau João Abdalla que registrou 5.684 multas, seguido pelo radar da Avenida Maranhão, na Praia azul, com 423 multas.

O equipamento com o menor número de infrações é o da Estrada Ivo Macris, com apenas 4 registros.

“O número de infrações registradas pelos novos radares comprova que as vias que receberam os equipamentos necessitavam deste controle para a segurança de motoristas e pedestres por conta do excesso de velocidade. Destacamos que as vias foram devidamente sinalizadas e que a instalação dos equipamentos foi amplamente divulgada”, disse em nota a prefeitura de Americana.

Se considerada a multa para o limite de até 20% acima da velocidade permitida, a arrecadação com as multas será de mais de R$ 886 mil.

A prefeitura informou que espera que o número diminua nos próximos meses. “Ressaltamos que a expectativa é que esses números baixem com o passar dos meses. Reforçamos ainda a importância da conscientização dos motoristas quanto aos riscos de trafegar acima dos limites estabelecidos pelo Código Brasileiro de Trânsito”, trouxe a nota.

Confira o número de multas por local:

Avenida Nicolau João Abdalla = 5.684 multas

Avenida Brasil = 298 multas

Avenida Maranhão = 423 multas

Avenida Abdo Najar = 80 multas

Avenida Raphael Vitta = 37 multas

Avenida Unitika = 288 multas

Estrada Ivo Macris = 4 multas

Total = 6.814

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)