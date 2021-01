Bolsonaro diz que leite condensado é para ‘enfiar no rabo da imprensa’

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quarta-feira (27), durante almoço com cantores sertanejos que os gastos do governo federal com alimentos, entre eles R$ 15 milhões em latas de leite condensado, são para “enfiar no rabo da imprensa”.

“Quando vejo a imprensa me atacar, dizendo que comprei dois milhões e meio de latas de leite condensado, vai para puta que o pariu. Imprensa de merda essa daí. É para enfiar no rabo de vocês aí, vocês não, vocês da imprensa, essa lata de leite condensado”, afirmou o presidente.

Estavam na churrascaria o presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes), Paulo Solmucci, o filho Jair Renan, os ministros Fabio Faria, Ernesto Araújo, Tarcísio Freitas, Mario Frias e artistas como Sorocaba da dupla do Fernando, Nayara Azevedo e Amado Batista.

A fala do presidente aconteceu após a divulgação de R$ 1,8 bilhão de reais do Governo Federal com alimentos. Somente com gomas de mascar o governo desembolsou R$ 2.203.681,89. O débito em relação aos frutos do mar ficou na casa dos R$ 6 milhões. Já com em bacon defumado foram gastos mais de R$ 7 milhões.