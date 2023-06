Bolsonaro se desculpa por divulgar fake news sobre vacinas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Na manhã deste domingo (18/6), o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) publicou um pedido de desculpas em sua conta no Facebook após ter feito declarações controversas sobre as vacinas contra a Covid-19 durante uma visita a Jundiaí, em São Paulo, no sábado (17/6). Bolsonaro reconheceu o equívoco e lamentou por ter afirmado que as vacinas possuíam “grafeno” e que a substância se acumulava nos “testículos e ovários”.

“Em relação a uma conversa no dia de ontem, na cidade de #Jundiaí (SP), sobre a existência de óxido de grafeno na vacina de tecnologia mRNA, houve um equívoco da minha parte”, declarou Bolsonaro em sua publicação no Facebook.

Ele também admitiu ter relacionado inadvertidamente a substância com a vacina, fato que já havia sido desmentido em agosto de 2021. “Como é de conhecimento público, sou entusiasta do potencial de emprego do óxido de grafeno, por isso inadvertidamente relacionei a substância com a vacina, fato desmentido em agosto de 2021. Mais uma vez lamento o falado e peço desculpas”, completou o ex-mandatário.

Durante a visita em Jundiaí, Bolsonaro fez a alegação polêmica sobre a presença de óxido de grafeno nas vacinas de tecnologia mRNA. Ele afirmou: “Agora vocês vão cair para trás. A vacina de RNA tem dióxido de grafeno, tá. Onde ele se acumula, segundo a Pfizer, que eu fui lá ver aquele trem? No testículo e no ovário. Eu li a bula”.

No entanto, essa informação contradiz o documento divulgado no site da Pfizer, fabricante da vacina de mRNA, que não menciona o uso de grafeno em sua composição. Além disso, as bulas de outras fabricantes de vacinas também não indicam o uso da substância.

