Unacon completa um ano com a média de 600 procedimentos mensais

A Unacon (Centro Oncológico de Americana) completa neste domingo (18) um ano de funcionamento. Durante esse período a unidade realizou 7.831 procedimentos, incluindo consultas, cirurgias, quimioterapias, transfusões e curativos; o que corresponde a uma média de 652 ações a cada mês. O centro, localizado no mesmo prédio do Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” (HM), é a maior obra social e humana dos últimos anos em Americana e já se tornou referência no estado de São Paulo. Pacientes que antes precisavam se deslocar para outras localidades passaram a ter este tipo de atendimento perto de casa.

Atualmente a unidade realiza consultas oncológicas nas especialidades de cabeça e pescoço, urologia, mastologia, aparelho digestivo, ginecologia, além de oncologia clínica. Para atender à demanda de tratamento em geral, o espaço conta com equipe multidisciplinar, composta por médicos especialistas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, psicólogos, assistentes sociais, entre outros profissionais.

A Unacon é custeada pelo Governo do Estado, que efetua o repasse de R$ 5.547.447,00 mensais, por meio de convênio, para a manutenção dos serviços. A estruturação no prédio do HM foi feita com o apoio da iniciativa privada, que injetou mais de R$ 1 milhão no empreendimento.

“A Unacon é um divisor de águas na história da Saúde em Americana, uma conquista que temos muito orgulho, porque traz dignidade aos pacientes oncológicos da nossa cidade, oferecendo a elas um tratamento de qualidade, pertinho de casa”, destacou Chico.

Gestão compartilhada

Em fevereiro deste ano, a unidade passou a ser administrada por gestão compartilhada com a Prefeitura, pela Organização Social Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, também responsável por gerir o Hospital Municipal “Dr. Waldemar Tebaldi” e a UPA São José.

Entre fevereiro e maio, a Unacon realizou 2.080 consultas, 1.489 sessões de quimioterapia, 137 cirurgias e 1.042 procedimentos pela equipe de enfermagem. Além disso, o centro também recebeu duas importantes campanhas de conscientização, sobre câncer colorretal e de pulmão. As campanhas foram coordenadas pela equipe médica do Grupo SOnHe, entidade contratada pela OS para compor a Unacon.

No estabelecimento também foram implantados Protocolos Operacionais Padrão (POPs) de atendimento, além de 16 protocolos clínicos, visando garantir a qualidade e a padronização nos atendimentos prestados, todos baseados nas melhores práticas e evidências já estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

A Unacon é um espaço de tratamento oncológico dotada de infraestrutura adequada, acesso a equipamentos e tecnologias de ponta, bem como a coordenação efetiva com outras unidades de saúde, buscando a integridade do cuidado e melhor qualidade de vida dos pacientes.

“Nós unimos esforços de várias entidades e pessoas ligadas ao meio político e empresarial para que este sonho se tornasse realidade. Isso é fruto de muito trabalho, dedicação, engajamento e prioridade estabelecida, para que as pessoas que precisam realizar o tratamento sejam mais bem acolhidas”, afirmou o vice-prefeito Odir Demarchi.

Para o secretário de Saúde Danilo Carvalho Oliveira, a Unacon representa um avanço excepcional na Saúde de Americana e o município deve avançar ainda mais nesse sentido.

“Eu sinto muito orgulho de poder dar a minha contribuição nesse projeto, que representa um avanço excepcional na área da saúde de Americana. O significado disso é uma assistência com mais atenção, dignidade, resolutividade e carinho aos pacientes oncológicos. E nós não vamos parar por aqui, porque trabalhamos na perspectiva de ampliar os serviços da Unacon, considerando a alta demanda existente”, completou Danilo.

