A pedido do prefeito Chico, governador visita a Festa do Peão de Americana

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), e o vice-prefeito, Odir Demarchi (PL), receberam uma visita ilustre no último sábado (17) durante a realização da Festa do Peão. O governador do estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), compareceu ao evento em resposta a um convite pessoal feito pelo prefeito, reforçando a estreita relação entre a cidade e o governo estadual.

Em um discurso breve, Tarcísio expressou seu compromisso com Americana, afirmando que não irá se esquecer da cidade. Sua presença na Festa do Peão destacou a importância da ocasião e reforçou o apoio do governo estadual às atividades culturais e econômicas locais.

Além do governador, também esteve presente o Capitão Derrite, Secretário de Segurança Pública de São Paulo e André do Prado, presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo.

A visita contou com a presença de importantes figuras políticas locais, como o chefe de gabinete do prefeito, Franco Ravera Sardelli, o presidente da Câmara Municipal de Americana, Thiago Brochi (sem partido), e os vereadores Lucas Leoncine (PSDB), Thiago Martins (PV) e Marcos Caetano (PL).

A presença de autoridades políticas tanto do âmbito municipal quanto estadual na Festa do Peão demonstra a relevância do evento para a região

