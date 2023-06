Arquibancada da Festa do Peão decepciona famílias e gera reclamações nas redes sociais

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A prometida volta da arquibancada na 35ª Festa do Peão de Americana não atendeu às expectativas das famílias presentes na arena. A falta de lugares e a localização desprestigiada geraram reclamações nas redes sociais, frustrando os frequentadores. A festa acontece até domingo(18).

A arquibancada, que tinha sido anunciada como uma novidade, foi posicionada em um local com visão limitada do palco. Ao sentar, as pessoas tinham apenas uma visão lateral do camarote Brahma, o que comprometeu a experiência dos espectadores.

“Que vergonha de tamanho de arquibancada é essa? É só pra disfarçar que tem”, disse uma internauta. “Até vergonhoso uma arquibancada dessa”, reclamou outra.

A escassez de lugares disponibilizados pela festa também se mostrou um problema. Os frequentadores foram obrigados a aguardar longos períodos em filas na esperança de conseguir um lugar vago para sentar. Essa situação gerou desconforto e insatisfação entre os participantes do evento, que esperavam desfrutar plenamente das atrações da festa.

