Em Campinas, idosa dorme ao lado do corpo do marido por três dias sem perceber que ele estava morto

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma tragédia chocante ocorreu recentemente em Campinas, no estado de São Paulo, quando uma idosa dormiu ao lado do corpo do marido por três dias sem perceber que ele estava morto. O caso está sendo investigado pelo 9º Departamento de Polícia, que busca esclarecer os detalhes e a causa da morte.

De acordo com o depoimento da viúva, ela afirmou que o marido, identificado como Hélio Noronha, de 64 anos, havia ido deitar há três dias e não acordou mais. No entanto, ela acreditava que ele estivesse apenas dormindo e não desconfiou de nada. Foi somente quando decidiu verificar se o companheiro estava bem que ela notou um sangramento no nariz dele, o que a levou a pedir ajuda aos vizinhos.

Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo

Preocupados com a situação, os vizinhos imediatamente acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para prestar assistência. Infelizmente, os socorristas confirmaram a morte de Hélio Noronha. Além disso, constataram que o corpo já se encontrava em estado avançado de putrefação e exalava um odor desagradável.

A notícia desse trágico acontecimento ganhou repercussão nas redes sociais quando uma filha do primeiro casamento do falecido, de 31 anos, fez um apelo público à Polícia Civil para que investigue a causa da morte. Em um vídeo postado nas redes sociais, ela relatou ter achado estranho seu pai estar bem-vestido e deitado em uma cama em que ele não costumava dormir.

“Quem conhece meu pai sabe que ele era de usar bermuda, camiseta e chinelo”, declarou a filha. Ela também mencionou o forte odor que vinha do corpo, afirmando que era possível senti-lo até mesmo do portão da casa.

O caso está em andamento e aguarda a conclusão das investigações para determinar as circunstâncias exatas da morte. A família aguarda respostas para esclarecer esse triste episódio que chocou a cidade de Campinas.

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)