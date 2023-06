Governador Tarcísio de Freitas estará na Festa do Peão neste sábado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste sábado, dia 17, o governador Tarcísio de Freitas, membro do partido Republicanos, marcará presença na 35ª edição da tradicional Festa do Peão de Americana.

O prefeito Chico Sardelli, do Partido Verde, será o anfitrião da visita, demonstrando a importância do evento para a região. A chegada do governador está prevista para as 21h45, conforme divulgado pela Secretaria de Comunicação da prefeitura.

Esta será a primeira vez que o governador Tarcísio de Freitas visitará a cidade de Americana após sua eleição para o cargo. A expectativa em torno da sua presença é alta, já que ele demonstrou apoio ao evento no ano anterior, quando esteve presente às vésperas das eleições.

