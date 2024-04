Incêndio atinge restaurante em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Um incêndio atingiu o restaurante La Grelha, localizado na Av. Armando Sales de Oliveira, no Jardim Ipiranga, em Americana, na noite deste sábado(27).

De acordo o sargento Glauber Escarini do Corpo de Bombeiros, as chamas começaram na churrasqueira do restaurante e se propagaram através da gordura na chaminé, até atingir o telhado do imóvel. Não houve feridos.

Os bombeiros realizaram o o acesso pelo telhado e por terra para conter as chamas dentro da cozinha do estabelecimento. Os militares ainda ainda trabalham no rescaldo das chamas.

Em uma postagem no Instagram, o restaurante não citou o fogo e anunciou que estará “fechado para manutenção”.