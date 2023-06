‘Bolsonaro se trancou dentro de casa para ficar preparando golpe’, diz Lula em live

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou, nesta segunda-feira, 19, que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) “se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe” quando perdeu as eleições no ano passado. Na segunda live “Conversa com o Presidente”, o petista disse que Bolsonaro “tenta negar” que “coordenou” um “golpe de Estado”.

“Já está provado que eles tentaram dar um golpe e coordenado pelo ex-presidente, que agora tenta negar. Quando ele perdeu as eleições, ele se trancou dentro de casa para ficar preparando o golpe”, afirmou.

Bolsonaro ficou em silêncio por cerca de 45 horas após ser derrotado por Lula no segundo turno das eleições de 2022, que ocorreu em 30 de outubro. Em um discurso de 2 minutos e 21 segundos na terça-feira, 1º de novembro, o então chefe do Executivo não contestou a derrota e afirmou que cumpriria a Constituição.

Segundo Lula, o governo vai investigar a “tentativa de golpe” e “quem tiver culpa no cartório vai pagar”. “Vamos apurar isso com muita tranquilidade, todo mundo terá chance de se defender. Eu quero que as pessoas fiquem tranquilas que nós vamos investigar. Quem tiver culpa no cartório vai pagar. Vai ser julgado pela Justiça comum e irá para a cadeia se tiver cometido crime”, disse o presidente.

“Nós não vamos aturar as pessoas que tentaram dar golpe e destruir a democracia do nosso País”, acrescentou Lula.

Na semana passada, foi divulgado que a Polícia Federal (PF) encontrou no celular de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, um roteiro para um “golpe de Estado”. O documento de três páginas recebeu o título “Forças Armadas como poder moderador” e está dentro de um relatório de 66 laudas elaborado pela inteligência da PF sobre o que está no celular do ex-ajudante de ordens.

