Thiago Martins cobra governador por obras do estado paradas em Americana

Após dois finais de semana de shows, a 25ª Festa do Peão de Americana chegou ao fim neste último domingo.

No sábado, 17, o evento contou com a presença do governador do estado de São Paulo, Tárcísio de Freitas (Republicanos). Aproveitando a visita, o vereador Thiago Martins (PV) fez questão de entregar ao chefe de estado um ofício descrevendo todas as obras que são de responsabilidade do governo e que estão paradas ou inacabadas no município.

“Sabemos que são obras que foram iniciadas em outras gestões, entretanto independente disso o governador precisa tomar conhecimento e, mais do que isso, atender os anseios da população que é quem sofre com essa situação, afinal nas últimas eleições ele recebeu quase 90 mil votos aqui e não pode esquecer daqueles que confiaram nele”, comentou Martins.

Durante discurso, Tarcísio reafirmou seu compromisso com Americana, afirmando que não irá se esquecer da cidade.

“Vamos continuar acompanhando e cobrando providências até que as demandas sejam atendidas”, concluiu o vereador.

