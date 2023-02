Bruno desiste do ‘Big Brother Brasil 23’

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O participante Bruno apertou o botão de desistência da casa do ‘Big Brother Brasil 23’ na tarde desta sexta-feira, dia 17 de fevereiro.

A desistência de um candidato resulta em sua desclassificação do reality show.

Bruno não será substituído e o programa seguirá com os atuais participantes. Mais detalhes serão informados por Tadeu Schmidt no BBB, hoje à noite.

O ‘BBB 23’ tem apresentação de Tadeu Schmidt, produção de Mariana Mónaco, direção artística de Rodrigo Dourado e direção de gênero de Boninho. O programa vai ao ar de segunda a sábado, após ‘Travessia’, e domingos, após o ‘Fantástico’.

Além da exibição diária na TV Globo, o BBB 23 pode ser visto 24 horas por dia no Globoplay, que conta com 11 câmeras ao vivo, um mosaico com sinais simultâneos, dispõe do programa na íntegra, edições do ‘Click BBB’ e o ‘Bate-papo BBB’. Todos os dias, após a transmissão na TV Globo, o Multishow exibe uma hora de conteúdo ao vivo da casa, flashes ao longo do dia e o ‘BBB – A Eliminação’, exibido às quartas, às 20h. No gshow, além de votar e decidir quem sai do jogo, o público pode acompanhar conteúdos exclusivos, como o ‘Bate-Papo BBB’, o podcast ‘BBB Tá On’, a ‘Live do Líder’ e resumos do que de melhor acontece na casa.

