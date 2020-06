Câmara de Americana retoma atendimento normal a partir de segunda

A Câmara Municipal de Americana informou hoje que irá retomar o funcionamento em horário normal, das 8h às 17h, a partir de segunda-feira (22). A medida foi anunciada pelo presidente da Câmara, vereador Luiz da Rodaben (Cidadania), nesta terça-feira (16).

A retomada das atividades será feita seguindo os protocolos sanitários recomendados pelo governo do estado e autoridades de saúde, buscando garantir a segurança de funcionários, vereadores e população que comparecer à sede do legislativo. Todos deverão utilizar máscaras durante todo o tempo de permanência nas dependências da Câmara, haverá disponibilização de álcool em gel e a limpeza de banheiros, áreas comuns e locais como corrimões, painel de elevador, maçanetas e bebedouros será intensificada.

Como medida de prevenção, a Câmara recomenda à população que priorize o atendimento à distância, por telefone (0800-771-9701), e-mail (camara@camara-americana.sp.gov.br) ou site oficial (www.camara-americana.sp.gov.br), clicando no link Fale Conosco. Os atendimentos presenciais nos gabinetes dos vereadores deverão ser agendados por telefone.

Na primeira fase da reabertura do Legislativo, as sessões ordinárias voltam a acontecer semanalmente a partir do dia 25, ainda por videoconferência. O plenário está sendo adequado às recomendações sanitárias e de distanciamento para possibilitar o retorno das sessões presenciais e, seguindo o cronograma progressivo do combate à pandemia estabelecido pelo governo do Estado, a Câmara irá promover gradualmente a retomada das sessões solenes e audiências públicas. Além disso, funcionários que fazem parte do grupo de risco ou cuidem de familiares, como crianças, permanecerão atuando em regime de teletrabalho, conforme orienta o protocolo sanitário estadual.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Luiz da Rodaben (Cidadania), o Legislativo irá monitorar constantemente o funcionamento das medidas para garantir a segurança e a saúde de todos. “Acredito que a forma como a Câmara se organizou, realizando revezamento presencial de funcionários e teletrabalho, permitiu que as atividades do legislativo pudessem continuar ainda que de maneira reduzida. Durante o processo de retorno, buscaremos garantir que funcionários, vereadores e população sigam às recomendações das autoridades de saúde e possam estar presentes na Câmara de modo seguro, retomando os trabalhos até a normalidade”, disse.