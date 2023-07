Carreta “Mulheres de Peito” oferece 500 exames de mamografia gratuitos em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O Programa “Mulheres de Peito” traz mais uma vez a carreta que oferece exames de mamografia gratuitos à população feminina da região. Entre os dias 1º e 12 de agosto, serão disponibilizados 500 exames com o objetivo de incentivar a prevenção e o diagnóstico precoce do câncer de mama.

A carreta estará atendendo de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e no sábado, das 8h às 12h, na Praça Comendador Müller, em frente à Biblioteca Municipal. Essa iniciativa busca tornar o acesso ao exame mais fácil e descomplicado para as mulheres, uma vez que não é necessário apresentar pedido médico ou realizar agendamento prévio.

Serão atendidas mulheres a partir de 35 anos. Mulheres de 50 a 69 anos precisam levar apenas RG e Cartão do SUS, sem a necessidade de pedido médico. Pacientes com idade entre 35 e 49 anos e 70 anos ou mais, é necessário comparecer levando RG, Cartão do SUS e pedido do exame emitido pelo médico.

O câncer de mama é uma das doenças que mais afetam as mulheres em todo o mundo, por isso, é fundamental a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce. O Programa “Mulheres de Peito” tem desempenhado um papel fundamental nesse sentido, levando atendimento de qualidade e exames essenciais a diversas regiões do país.