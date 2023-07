Americana oferece 100 vagas para curso gratuito de teatro

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Secretaria de Cultura e Turismo de Americana, em conjunto com o Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial), anunciou a abertura das inscrições para o Curso Técnico em Teatro, voltado especialmente para alunos de baixa renda da região. Essa iniciativa faz parte do Programa Senac de Gratuidade e disponibilizará um total de 100 vagas.

O acordo de cooperação para oferecer as bolsas de estudo foi oficialmente assinado pela secretária responsável pela pasta, Marcia Gonzaga Faria, e pela diretora do Senac – Americana, Sandra Isabel da Conceição do Amaral.

As inscrições já estão disponíveis no site oficial da Prefeitura, através do link www.americana.sp.gov.br, onde os interessados poderão encontrar o banner específico referente ao curso.

O Curso Técnico em Teatro possui carga horária total de mil horas e acontecerá no CCL – Centro de Cultura e Lazer, com aulas práticas ministradas no Teatro Municipal “Lulu Benencase”. O curso será realizado entre os dias 21 de agosto de 2023 e 8 de novembro de 2024, com horário das 13h30 às 17h30, de segunda a sexta-feira.

Uma grande vantagem para os alunos que concluírem o curso é a obtenção do “DRT”, o registro profissional de ator, que é devidamente regulamentado pela Delegacia do Trabalho.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância dessa parceria, enfatizando a oportunidade única que ela representa para jovens apaixonados por cultura, mas que muitas vezes encontram barreiras financeiras para se desenvolverem nesse campo artístico. Ao incentivar o exercício da arte, a iniciativa visa impactar positivamente vidas e enriquecer o cenário cultural da região.