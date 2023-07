Denis Andia, Secretário do Governo Lula, libera R$ 1 milhão para asfaltamento em Americana

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Denis Andia, Secretário Nacional de Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades sob o Governo Luiz Inácio Lula da Silva(PT), anunciou a verba de R$ 1 milhão para obras de pavimentação asfáltica em Americana. Os recursos, provenientes do Orçamento Geral da União (OGU), serão destinados ao asfaltamento de ruas de terra nos bairros Tancredi e/ou Bosque dos Ipês.

Denis Andia falou sobre a importância do investimento: “Nesse primeiro momento, procuramos atender uma parte da solicitação do município já com recursos do orçamento, podendo ser integralizados com novos recursos dessa e de outras fontes, inclusive o Avançar Cidades – uma das melhores opções disponíveis Aos prefeitos e prefeitas do Brasil. Ao longo do nosso trabalho aqui em Brasília, vamos buscar outras palavras além dessas para melhorar a vida de todos em nossa região.”

A solicitação foi feita pela Prefeitura de Americana e visa resolver uma demanda antiga dos moradores dos bairros, que enfrenta transtornos comuns de ruas sem asfalto, como buracos, poeira, e negativos no transporte coletivo e coleta de lixo.

O ex-prefeito barbarense e secretário nacional do Ministério das Cidades, Denis Andia, apoiou a concessão do desejo por asfaltamento: “O desejo pelo asfalto é legítimo. Como prefeito, tive a oportunidade de levar pavimentação a muitas ruas de terra e sei o quanto muda para melhor o dia a dia das pessoas. Se esse é um compromisso que o prefeito Chico Sardelli assumiu com os moradores, esses recursos que disponibilizei permitem que a obra seja realizada. Vamos trabalhar também por outras conquistas. Já me coloquei à disposição para orientar quanto à solicitação e cadastro de Americana no programa Avançar Cidades.”

Andia demonstrou sua dedicação em ajudar a região: “A conexão da nossa região com Brasília agora é direta. Enquanto estiver na capital do País, vou fazer o máximo para ajudar nossas cidades e nossa gente”, finalizou o secretário nacional do Ministério das Cidades, Denis Andia, que ocupa um cargo importante no governo do ex-presidente Lula.