Cervejaria de Americana dará chopp em troca de agasalhos

Americana está prestes a receber um evento que vai aquecer os corações neste inverno. A Kalango Cervejaria está promovendo o “Chopp Solidário”, uma ação em prol do Fundo Social de Solidariedade de Americana. No próximo sábado, dia 8, a partir das 10h, no estacionamento da Prefeitura, a cervejaria vai oferecer chopp em troca de agasalhos e cobertores.

A iniciativa tem como objetivo arrecadar itens essenciais para ajudar as pessoas em situação de vulnerabilidade durante a estação mais fria do ano. Para participar, basta levar um agasalho (preferencialmente calça e blusa masculinas) e um cobertor em bom estado de conservação, ou ainda dois quilos de alimentos, excluindo sal e macarrão. Em troca, os doadores receberão um litro de chopp da Kalango Cervejaria, uma oportunidade de unir a solidariedade à apreciação de uma boa cerveja artesanal.

Serão disponibilizados mil litros de chopp, porém, devido à grande demanda, cada pessoa poderá receber apenas um litro.

Para facilitar o processo de doação, a cervejaria adotará o sistema de drive-thru. Assim, os participantes poderão realizar a troca sem sair do carro, tornando a experiência ainda mais prática e segura.

O “Chopp Solidário” da Kalango Cervejaria é uma chance para toda a comunidade se unir em prol de uma causa nobre.

Portanto, marque na agenda: sábado, dia 8, a partir das 10h, no estacionamento da Prefeitura de Americana. Traga seus agasalhos, cobertores ou alimentos e junte-se a essa iniciativa que visa espalhar calor humano e promover a solidariedade em nossa cidade.