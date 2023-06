Cidades do Vale do Ribeira sentem tremor de terra de 4º Richter

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A Defesa Civil do Estado de São Paulo confirmou que um abalo sísmico foi sentido nesta sexta-feira (16), na região do Vale do Ribeira, no sul do estado. O tremor ocorreu por volta das 8h20. Segundo o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), o abalo foi de 4.0° na escala Richter e seu epicentro foi no município de Iguape.

“Este abalo pode ter sido sentido em um raio de até 100km do seu epicentro. Abalos entre 3,5° a 5,4° são sentidos, no entanto, não costumam gerar danos estruturais”, diz o Centro de Sismologia da USP. A Defesa Civil informou que até o momento, o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil não receberam nenhum chamado para ocorrência com vítimas ou danos estruturais.

A Rede Sismográfica Brasileira também registrou o tremor e afirmou que tremores de baixa magnitude são relativamente comuns no Brasil. “Em geral, esses pequenos sismos são causados por pressões geológicas movimentando pequenas fraturas na crosta terrestre”, informa .

A Defesa Civil enviou alertas para os celulares cadastrados recomendando que as pessoas protejam-se, apesar de não haver riscos para danos potenciais.

