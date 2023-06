Em viagem de Americana para Nova Odessa, passageira assume o volante do Uber que estava alcoolizado

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Uma história inusitada ganhou destaque nas redes sociais após uma jovem de 20 anos assumir o volante e substituir um motorista de aplicativo embriagado durante uma viagem entre Americana e Nova Odessa, na região de Campinas. O caso ocorreu na noite do último sábado (10) e foi compartilhado pela jovem no TikTok, viralizando rapidamente.

Nicole Leslie, responsável pelo relato, explicou que ela e mais duas amigas solicitaram um veículo do aplicativo Uber para se deslocarem do local do Juca (Jogos Universitários de Comunicação e Arte) até a última festa universitária do evento. Durante o trajeto, o motorista errou o caminho, precisou passar pelo pedágio duas vezes e acabou sendo parado pela Polícia Militar Rodoviária (PMR).

Na abordagem, o motorista realizou o teste do bafômetro, que confirmou sua embriaguez. Nesse momento, o condutor tinha a opção de refazer o teste e ser preso, mas optou por receber uma multa e permitir que as passageiras assumissem o volante para conduzi-las até o destino final.

Apesar do susto, Nicole afirmou que elas conseguiram chegar ao destino em segurança. Em um vídeo subsequente, a jovem esclareceu que o motorista não apresentava sinais evidentes de embriaguez e que a situação ocorreu quando ele tentou seguir um caminho alternativo, mas não encontrou.

Após a abordagem na blitz da Polícia Rodoviária, Nicole, que possuía habilitação, realizou o teste do bafômetro e assumiu a direção do veículo até o local da festa. Ela mencionou que houve um clima amigável no Uber, e o motorista retomou a direção do carro quando elas desembarcaram.

A atitude da jovem ganhou grande repercussão nas redes sociais, com o vídeo no TikTok contabilizando 187,5 mil visualizações até a manhã desta quarta-feira (14). A história chamou a atenção para a importância da responsabilidade no trânsito e para a conscientização sobre os riscos de dirigir embriagado.

Após o ocorrido, a empresa de transporte por aplicativo estornou o valor de R$ 54 pela corrida, reconhecendo a situação incomum e a atitude corajosa da jovem que assumiu a direção para garantir a segurança das passageiras.

Esse episódio serve como um alerta sobre a importância de estar atento aos sinais de embriaguez ao solicitar um serviço de transporte por aplicativo e reforça a necessidade de não assumir o volante em situações de risco.

Procurada para comentar o caso, a UBER não respondeu a solicitação.

