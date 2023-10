Com 480 casas, Pura Residencial Santa Bárbara é lançado em Santa Bárbara

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Neste sábado (28), a Pura Construtora e Incorporadora realizou com sucesso o lançamento oficial do Pura Residencial Santa Bárbara, o mais novo empreendimento imobiliário de Santa Bárbara d’Oeste. O evento atraiu um número surpreendente de pessoas, incluindo clientes, investidores, parceiros e corretores cadastrados, todos ansiosos para conhecer de perto o lançamento das tão aguardadas casas em condomínio fechado deste ano.

Este empreendimento se destaca por oferecer casas térreas a partir de $339.900,00 com 2 dormitórios, suite, 2 vagas de garagem mais uma vaga para moto, excelente quintal gourmet privativo, living integrado em conceito aberto e uma área construída privativa de 58m². Além disso, os condomínios proporcionam segurança 24 horas, típico de condomínios fechados, e uma extensa área de lazer com mais de 15 opções, incluindo salão de festas, áreas gourmet com churrasqueira, salão de jogos, piscina infantil e piscina para adultos, quadra de tênis de praia, campo de futebol gramado, pomar e horta comunitário, academia ao ar livre, petplace e muito mais.

Localizado a menos de 5 minutos dos parques Araçariguama e dos Ipês, um diferencial notável do Pura Residencial Santa Bárbara é sua ênfase na sustentabilidade em termos de energia elétrica. A Pura Construtora e Incorporadora firmou uma parceria inovadora com a Ecopower, líder no mercado de energia solar, garantindo que o empreendimento seja equipado com uma usina fotovoltaica para geração de energia limpa nas áreas comuns do condomínio, bem como vagas para carros elétricos. Além disso, todas as 480 casas do Pura Residencial Santa Bárbara serão entregues com kits de energia solar instalados em nome de seus futuros moradores, incluindo inversores, placas fotovoltaicas exclusivas para geração de energia solar para cada moradia e até fogões de indução.

As obras do Residencial Santa Bárbara já estão em pleno andamento, com previsão de entrega do 1º condomínio em 18 meses. O empreendimento mantém um plantão de vendas e uma casa modelo decorada no local, aberta para visitação todos os dias, incluindo fins de semana e feriados.

Givaldo Pura, proprietário da Pura Construtora e Incorporadora, assegura que os novos condomínios têm um padrão privilegiado, além de uma estrutura que atende toda a necessidade da região. “Esse empreendimento é inédito em Santa Bárbara e região. Uma excelente oportunidade para quem quer sair do aluguel ou fazer um investimento garantido, podendo usar seu Fundo de Garantia e os benefícios do programa Minha Casa Minha Vida”, afirma Pura.

Rodrigo Teixeira, advogado do grupo Pura e sócio da Teixeira e Marques Advogados, ressaltou o apoio crucial do seu escritório jurídico ao Empreendimento. “Nosso escritório jurídico deu total apoio ao grupo Pura. Trabalhamos juntos há muitos anos, e o empreendimento está 100% regularizado, desde a aprovação de projetos na prefeitura até as licenças de ambientais e obra. A incorporação já está depositada na matrícula do imóvel junto ao registro de imóveis de Santa Bárbara, incluindo o registro de afetação de patrimônio, conforto e segurança jurídica e financeira aos compradores”, disse.

Rafaela Rache, empresária, destacou a ênfase da Pura na energia solar. “A Pura busca um diferencial notável, que é a energia solar. 100% do condomínio contará com energia solar instalada, tanto para as áreas comuns quanto para as cada uma das casas, o que é um grande diferencial no mercado e um grande atrativo, tanto financeiramente para os clientes quanto em termos de sustentabilidade. Os compradores contarão com o que tem de mais moderno e atual nas suas casas para economizar energia e contribuir para futuro mais sustentável. É um grande diferencial deste empreendimento, que também oferece mais de 15 áreas de lazer completas, além das casas de duas suítes com duas vagas de garagem que são muito bem projetadas”, afirma Rache.

Confira as imagens do empreendimento:



Para obter mais informações, visite o site www.puraresidencialsbo.com.br ou entre em contato com o plantão de vendas e a casa modelo decorada no endereço seguinte:

Endereço: Av. Dr. Sebastião de Paula Coelho, 1304, Jd. Rochelle, Santa Barbar d’Oeste/SP.

Mais informações: (19) 3467-3000 / (19) 9 7164-5205

Instagram: @puraconstrutora