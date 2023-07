Com a chegada do frio, o Restaurante Tio Zé oferece uma variedade de caldos e esfihas

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Com a chegada do inverno e das temperaturas mais baixas, o Restaurante Tio Zé está pronto para aquecer seus clientes com uma seleção irresistível de caldos e esfihas. Localizado na Av. Paulista, 1222, Vila Nossa Sra. de Fátima, o estabelecimento está aberto todos os dias, das 19h às 23h.

O Restaurante Tio Zé tem como destaque a diversidade de sabores oferecidos em seu rodízio de caldos. Com 10 tipos diferentes disponíveis diariamente, os clientes podem se deliciar com uma variedade de opções que prometem agradar a todos os paladares.

O valor do rodízio de caldos no Restaurante Tio Zé é de R$35,00 por pessoa, proporcionando uma oportunidade acessível para desfrutar dessas delícias. Além disso, o estabelecimento também oferece um rodízio de esfihas pelo valor de R$24,99 por pessoa de segunda a quinta, já de sexta, sábado e domingo o valor é de R$30,00. Para aqueles que desejam aproveitar o melhor dos dois, o restaurante apresenta uma promoção especial: o rodízio de caldos acompanhado do rodízio de esfihas está disponível pelo valor de R$45,00(segunda a quinta) e R$50,00 (Sexta a domingo).

Para facilitar o acesso aos pratos saborosos do Restaurante Tio Zé, os clientes têm a opção de fazer seus pedidos diretamente pelo link https://restaurante-tio-ze.kuppi.app . Basta acessar o site e selecionar as opções desejadas, que serão entregues com rapidez e eficiência.