Com entrada gratuita, Festa Nordestina acontece neste final de semana em Americana

Preparem-se para vivenciar toda a alegria e a riqueza cultural do Nordeste brasileiro! A cidade de Americana se prepara para sediar a segunda edição da Festa da Cultura e Tradições Nordestinas. O evento promete encantar o público com uma programação repleta de música, dança, gastronomia e atividades interativas. A festividade acontecerá nos dias 07, 08 e 09 de julho, no FIDAM – Av. Nossa Senhora de Fátima, 200, na Vila Israel.

Com entrada gratuita, a Festa da Cultura e Tradições Nordestinas de Americana busca celebrar e difundir as ricas tradições do Nordeste brasileiro. Os horários de funcionamento do evento são das 18h às 22h, na sexta-feira, dia 07 de julho, e das 11h às 22h, no sábado e domingo, dias 08 e 09 de julho.

As atrações musicais serão um dos destaques do evento, com shows de excelentes grupos de forró pé de serra, forronejo, piseiro, xote e baião. O público terá a oportunidade de se divertir ao som de ritmos contagiante, dançar e celebrar a cultura nordestina. Além disso, a festa oferecerá aulas interativas de dança de forró, proporcionando uma experiência completa aos visitantes.

Uma das grandes atrações da Festa da Cultura e Tradições Nordestinas será a praça de alimentação, onde barracas estarão vendendo pratos típicos da culinária nordestina. Os visitantes poderão se deliciar com iguarias como acarajé, baião de dois, sarapatel, galinhada, buchada de bode, virado de feijão de corda, carne seca com macaxeira, tapiocas, cuscuz, caldos, pamonhas, frango com polenta, espetinhos, pastéis, lanches de pernil e calabresa, burguer na parrilha, porções diversas, torresmo de rolo, doces, cocadas, churros e sorvetes. Haverá opções para todos os gostos e paladares.



E para acompanhar essas delícias, a festa contará com uma variedade de bebidas, como batidas, caipirinhas, chopp, cervejas, sucos, água de coco e refrigerantes. Os visitantes poderão se refrescar e aproveitar ao máximo todas as atrações do evento.

Além das atrações musicais e da gastronomia típica, a Festa da Cultura e Tradições Nordestinas de Americana oferecerá outras atrações adicionais. A decoração típica criará um ambiente envolvente, transportando os visitantes para a atmosfera nordestina. Os famosos “Bonecões de Olinda” estarão presentes, trazendo cor e animação para o evento. Para as crianças, haverá um amplo espaço kids, com atividades e brincadeiras para garantir a diversão