Com salário de mais de R$ 40 mil, Zambelli faz vaquinha para pagar indenizações de processos

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) divulgou em suas redes sociais uma vaquinha para arrecadar dinheiro para pagar indenizações de processos que perdeu. A parlamentar, que recebe um salário mensal de R$ 41,6 mil, afirmou que já pagou R$ 65 mil em processos perdidos somente este mês.

Zambelli justificou a iniciativa afirmando que está sendo perseguida judicialmente e que não tinha recursos financeiros para arcar com as despesas das indenizações. “Eu fiz essa vaquinha pois estou sendo condenada em vários processos. Eles estão realmente me perseguindo judicialmente. Só esse mês eu paguei um de R$ 39 mil, que eu peguei empréstimo para pagar, obviamente. Eu não tinha esse recurso. Um outro de R$ 15 mil que eu dividi em duas vezes, outro de R$ 5.300 e terminei de pagar um de R$ 6 mil. Cada caso é um caso”, afirmou a deputada.



A vaquinha online foi divulgada por Zambelli nas redes sociais e tem como meta arrecadar R$ 100 mil para pagar as indenizações dos processos perdidos. Até o momento, a iniciativa já arrecadou mais de R$ 97.103,52

