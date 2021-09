Confira a programação do cinema Multiplex do Vila Multimall

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Entre as estreias desta semana do cinema Multiplex do Villa Multimall(antigo Vic Center), em Santa Bárbara d’Oeste, está o Mate ou Morra.

Em Mate ou Morra, acompanhamos a história de Roy Pulver (Frank Grillo), um oficial da polícia aposentado que inexplicavelmente fica preso no tempo e é obrigado a vivenciar repetidamente o dia de sua morte. Enquanto tenta evitar ser morto, ele percebe que existe uma razão maior para que tudo isso aconteça.

Compre seu ingresso on-line acessando o site https://m.ingresso.com/cinema/multiplex-santa-barbara-do-oeste?city=santa-barbara-do-oeste

Confira as novidades da multiplex no Intagram no @multiplexsantabarbara (clique aqui).

Programação de 23 a 29 de setembro: