Policiais Militares salvam bebê de 27 dias que estava engasgada

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Policiais militares salvaram um recém-nascido que estava engasgado, na madrugada desta quinta-feira (23), no bairro Jardim Ipiranga, em Americana.

De acordo com o registro da polícia, a bebê foi levada pela mãe até a Base Comunitária da PM no bairro às 2h50 . Ela apresentava sinais de engasgamento e estava com o rosto arroxeado, com aspecto avançado de falta de oxigenação.

Os policiais iniciaram o atendimento pré-hospitalar de emergência realizando a manobra de Heimlich. A criança expeliu um líquido branco e voltou a respirar.

Mãe e filha foram encaminhadas para o Hospital da Unimed, onde a bebê passou por exame de raio-x e posteriormente foi liberada. De acordo com a PM, os médicos disseram que a realização do procedimento correto para desobstrução das vias aéreas foi essencial para salvar a vida da criança.