Coroação do Rei Charles III: veja tudo que se sabe sobre a cerimônia

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O rei Charles III e Camilla, a rainha consorte, serão coroados na Abadia de Westminster no sábado, 6, em uma solene cerimônia religiosa conduzida pelo arcebispo de Canterbury. Espera-se que a coroação seja mais curta e menos extravagante do que a cerimônia de três horas da rainha Elizabeth II, em 1953, mais alinhada com os planos de Charles para uma monarquia enxuta

O fim de semana da coroação começa na manhã de sábado com a investidura do rei Charles III e de Camilla. Continua no domingo, 7, com um show que será realizado no Palácio de Buckingham. Na segunda-feira, 8, o público está será convidado a prestar serviço voluntário.



Receba as notícias do Portal no seu WhatsApp Clique aqui e entre no grupo



O serviço religioso na Abadia de Westminster, em Londres, começará às 11h, horário de Londres (7h no horário de Brasília), em 6 de maio, um sábado – oito meses após o funeral da rainha Elizabeth II.

Como vai ocorrer a coração?

A coroação em si começará pela manhã com uma procissão de carruagem do Palácio de Buckingham até a Abadia de Westminster. Lá, Charles III prestará juramento antes de ser ungido pelo arcebispo de Canterbury, Justin Welby, nas mãos, cabeça e peito. Em seguida, receberá os atributos reais: manto, orbe, anel, cetro e coroa de Edward, do século 17, adaptada para a ocasião.

Os itens fazem parte das joias da coroa e simbolizam de várias maneiras o poder, a autoridade e os deveres do monarca e o poder de Deus.

Uma nova procissão, acompanhada por 4 mil soldados em uniforme de gala, levará Charles e Camilla de volta ao palácio. Da varanda do Buckingham, o casal saudará a multidão e assistirá a um desfile aéreo.

Camilla também será coroada?

Camilla, de 75 anos, com quem Charles se casou em 2005, também será coroada. Ela receberá a coroa da rainha Mary, avó de Elizabeth II. As rainhas consortes – em contraste com os consortes masculinos das soberanas britânicas – são coroadas ao lado de seus reis.

Embora o site da família real continue a chamá-la de “a rainha consorte”, o convite de coroação se referia à “rainha Camilla” e é possível que ela abandone o consorte como parte do título depois do dia da coroação.

Qual é o percurso da procissão da coroação?

A rota da procissão de quilômetros levará Charles e Camilla do Palácio de Buckingham, ao longo do Mall, através do Admiralty Arch, virando à direita na Whitehall, continuando na Parliament Square e chegando na Abadia de Westminster.

Quais serão as principais atrações?

Um show televisionado acontecerá na noite seguinte, 7, no Palácio de Buckingham, e contará com Katy Perry, Lionel Richie e o grupo pop dos anos 90 de Manchester chamado Take That. Também na programação: o tenor italiano Andrea Bocelli e o baixo-barítono galês Sir Bryn Terfel. Mais atos podem ser anunciados.

Quais são as joias da coroação?

A regalia da coroação é composta de objetos geralmente exibidos como parte das joias da coroa na Torre de Londres – e ajuda a dar à monarquia britânica no século 21 seu ar de longevidade e poder. O conjunto inclui três coroas, um orbe, cetros, esporas, pulseiras de ouro, dois anéis e cinco espadas, de acordo com o Palácio de Buckingham. Charles será ungido com óleo sagrado mantido em uma ampola de ouro e depois distribuído com a colher de coroação de prata dourada, registrada pela primeira vez em 1349 e usada na unção do rei Jaime I em 1603 e em todas as coroações desde então.

A enorme coroa de St. Edward, de 362 anos, que pesa cerca de dois quilos, é feita de ouro maciço enfeitada com 444 pedras preciosas e semipreciosas. Charles irá trocá-la pela Coroa do Estado Imperial, mais leve.

O que é a Pedra do Scone?

Também conhecida como Pedra da Coroação ou Pedra do Destino, trata-se, na verdade, de um bloco de arenito rosado de aparência bastante comum de 150 kg. Mas esta rocha tem uma história por trás.

É um símbolo muito antigo e muito sagrado da monarquia da Escócia, usado por séculos na coroação dos reis – e diz-se que emite um som de gemido quando o rei legítimo se senta sobre ele. É uma fonte de grande mistério, rivalidade e controvérsia. Foi enterrado, movido, escondido e disputado. Pode ter sido substituído por um falso em vários pontos ao longo do caminho.

A lenda diz que foi usado como travesseiro pelo Jacob bíblico quando ele sonhou com uma escada subindo para o céu. A história conta que a rocha viajou da Terra Santa para o Egito, para a Espanha, para a Irlanda, para a Escócia. O rei Eduardo I da Inglaterra pegou a pedra da Abadia de Scone, na Escócia, em 1296 e encomendou uma cadeira de coroação de madeira para caber sobre ela.

Onde assistir a coroação?

Na Grã-Bretanha, para aqueles que não querem se juntar à multidão que lota o Mall, a BBC e outras emissoras fornecerão cobertura ao vivo. No passado, as transmissões reais foram feitas ao vivo no canal oficial da família real no YouTube As redes de notícias dos EUA também estão planejando uma programação extensa. (Com agências internacionais).

Siga o @portaldeamericana no Instagram (clique aqui)