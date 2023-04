Corpo de garoto de 2 anos é encontrado em boca de jacaré

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

Agentes do Departamento de Polícia de St. Petersburg, na Flórida (EUA) encontraram, na noite de sexta-feira, 31, o corpo de um menino de apenas 2 anos na boca de um jacaré, no Lago Maggiore. Tayslen Mosley estava desaparecido e era procurado pelas autoridades desde quinta-feira, 30, quando a sua mãe, Pashun Jeffrey, de 20 anos, foi achada morta, esfaqueada no apartamento onde a família vivia. Thomas Mosley, de 21 anos, pai e marido das vítimas, é o principal suspeito pelos crimes, segundo informações publicadas pela Fox News.

Segundo a Polícia de St. Petersburg, uma grande busca foi lançada, usando todos os recursos do departamento e a assistência de muitas agências locais, estaduais e federais para encontrar a criança. A investigação levou os detetives a revistar o Lago Maggiore.



As equipes de mergulho do Resgate de Incêndio de St. Petersburg, Resgate de Incêndio de Clearwater, PCSO (sigla em inglês para Gabinete do Xerife do Condado de Pinellas) e Resgate de Incêndio de Tarpon Springs vasculharam as lagoas e lagos perto do complexo de apartamentos em que a mãe foi encontrada.

Os paramédicos da Sunstar também ajudaram, enquanto a Busca e Resgate da Flórida Central fez buscas com cães farejadores de cadáver, e a FWC (sigla em inglês para Comissão de Conservação de Peixes e Vida Selvagem da Flórida) ajudou na ação contra a jacaré.

O FBI, polícia federal dos Estados Unidos, e o FDLE (sigla em inglês para Departamento de Aplicação da Lei da Flórida) também emprestaram recursos nessa investigação.

Depois de passar o dia todo vasculhando a área, os policiais foram alertados, na noite da sexta-feira, que um jacaré tinha sido visto “com algo na boca”. O jacaré foi morto para recuperar o corpo, que foi confirmado como sendo de Taylen Mosley.

Na mesma noite, o chefe da polícia de St. Petersburg, Anthony Hollowayo, confirmou a morte: “é com grande tristeza que devo dizer que encontramos o corpo de Taylen Mosley. Minhas condolências à família dele”.

Todos os esforços de busca para o fim de semana foram cancelados De acordo com a polícia, muitos voluntários tinham planejado se juntar à buscas no sábado (dia 1º) de manhã.

Holloway também anunciou que o pai de Taylen, Thomas Mosley, foi acusado de assassinato em primeiro grau pelas mortes de Pashun Jeffery e Taylen Mosley. O médico legista determinará o que causou sua morte.

Vizinhos não alertaram a polícia

Pashun Jeffrey, que trabalhava em uma loja, e seu filho foram vistos pela última vez por membros da família por volta das 17h20 de quarta-feira, 29, segundo o site Fox News. Já os vizinhos, ouviram uma grande “comoção” perto de seu apartamento por volta das 20h30 da mesma noite, mas a polícia não foi chamada.

Thomas Mosley foi para a casa de sua mãe por volta das 21h de quarta-feira com ferimentos nos braços e mãos, segundo os investigadores, antes de dar entrada em um hospital local, onde passou a noite de sexta-feira. O casal havia acabado de se mudar com o filho para o condomínio onde tudo aconteceu. Viviam lá há cerca de um mês, disseram as autoridades.

