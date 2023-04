Nathália Camargo protocola projeto de lei “Policiamento nas Escolas”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

A vereadora Nathália Camargo protocolou nesta segunda-feira, 03/04, um projeto de lei que permite o Poder Executivo a implementar a segurança nas escolas municipais através da Guarda Municipal de Americana (GAMA), no âmbito do município de Americana.

A propositura visa garantir a integridade física e psicológica dos alunos, professores e demais funcionários. Também estabelece que a escola municipal poderá contar com, no mínimo, dois agentes da Guarda Municipal de Americana (GAMA) presentes durante o horário das aulas, conforme escala de serviço.

Além disso, a Guarda Municipal de Americana (GAMA) será responsável pela segurança das escolas municipais, devendo atuar de forma preventiva e ostensiva, sem prejuízo da contratação de empresa terceirizada, na forma da Lei.

