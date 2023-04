Rafael Macris se junta ao MBL e ao deputado que disse que mulheres são “fáceis porque são pobres”

------ CONTINUA APÓS PUBLICIDADE ------

O ex-vereador e candidato derrotado ao cargo de prefeito de Americana, Rafael Macris, está cada dia mais próximo do MBL (Movimento Brasil Livre) e de seus integrantes.

Em seu perfil no Instagram, Rafael está divulgando um evento em que deve participar ao lado do ex-deputado Arthur do Val (União Brasil), conhecido como “Mamãe Falei”.



Arthur foi cassado após o vazamento de uma série de mensagens de áudio enviadas por ele em um grupo de WhatsApp em que o parlamentar, durante uma viagem à Ucrânia já em meio à guerra, dizia que as refugiadas ucranianas são “fáceis porque são pobres”.

Entre os temas que serão debatidos no evento – que acontece no hotel mais caro da cidade-, estão “Quais serão os planos para São Paulo e para o Brasil?” e “O que esperar dos próximos passos do governo Lula?”.

De família tradicional na política americanense, Macris ficou em terceiro lugar na eleição para a prefeitura da cidade. Ele foi desbancado por Maria Giovana (PDT) e Chico Sardelli(PV) que venceu o pleito.

