Eduardo Costa se arrepende de apoiar Bolsonaro e diz que foi babaca

O cantor sertanejo Eduardo Costa afirmou que se arrepende de ter apoiado publicamente o ex-presidente Jair Bolsonaro na eleição do ano passado. Ele afirmou que foi ‘um pouco babaca’ diante do seu posicionamento político em entrevista ao canal do YouTube de André Piunti.

“A única coisa de que eu me arrependo nisso tudo é da política. Fez pessoas terem antipatia de mim. Nunca afetou na minha agenda, nunca afetou no meu trabalho, nunca afetou em nada, mas pessoas que gostavam de mim passaram a ter [antipatia]”, disse.



“Se eu pudesse voltar, eu jamais falaria disso. Jamais. Eu acho até que eu fui um pouco babaca, eu reconheço ali a babaquice, sabe assim agora, nossa, que babaquice cara, envolver nisso, tipo e tipo, nada a ver nada a ver”, concluiu o sertanejo.

